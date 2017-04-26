Sniper: Ghost Warrior 3 — релизный трейлер

После череды переносов Sniper Ghost Warrior 3 от студии CI Games наконец-то добрался до релиза. Только вот не целиком.

В последнюю минуту представители поляков объявили, что мультиплеерная составляющая Sniper Ghost Warrior 3 в релиз не попала и вместо этого её отложили до третьего квартала 2017 года (когда она будет добавлена в игру бесплатным обновлением). При этом авторы говорят, что мультиплеер отложили, чтобы он не мешал разработке сингла — разумный аргумент, который стоило бы осознать многим другим издательствам. Только вот получается, что релиз мультиплеера был перенесён уже давно. А сообщили о нём только теперь. Нехорошо как-то.

Не радует и другая проблема игры: на её изначальную загрузку уходит аж 5 минут. Авторы говорят, что «Зато на возвращения к чекпоинтам, перезапуски миссий и быстрые перемещения требуется всего-то 10-30 секунд». Потому что все мы знаем, что 30 секунд — это офигенно быстро. И ради такой комфортной загрузки стоит подождать 5 минут после включения игры.

А, да. Ещё CI Games выпустили релизный трейлер Sniper Ghost Warrior 3. Правда, длится он не пять минут, а всего-то полторы.