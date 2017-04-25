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Первоисточник: idpixel.ru Прямая ссылка на новость:

Breath of the NES — двухмерный демейк The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Не все знают, что бестселлер The Legend of Zelda: Breath of the Wild, также известный как «Единственная игра на Switch», начал свою жизнь с двухмерного прототипа — команда разработчиков создала его, чтобы обкатать некоторые новые идеи в 2D, а потом уже возвращаться к привычному 3D.

Разумеется, никакого развития в недрах Nintendo эта история не получила, а жаль. Такую вопиющую несправедливость решил исправить дизайнер Winterdrake, взявшийся за разработку проекта Breath of the NES — своего рода демейк Breath of the Wild в стилистике вышеупомянутого прототипа.

Breath of the NES — двухмерная The Legend of Zelda: Breath of the Wild Breath of the NES — двухмерная The Legend of Zelda: Breath of the Wild

На данный момент выпущена играбельная демо-версия 1.3, в которой присутствуют: интерактивное окружение, смена времени суток, какой-никакой физический движок и так далее. Всё это без проблем поместилось в 2 Мб исполняемого файла для Windows. Жаль, конечно, что не для NES, но и на том спасибо.

Скачать демку можно на её странице — и лучше с этим не затягивать, потому что все мы знаем, как Nintendo обходится с фанатскими проектами. А следить за ходом разработки можно в твиттере Winterdrake — там он постоянно выкладывает новые скриншоты и иногда ролики. Вот свежий:

 
 
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