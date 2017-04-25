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«Kingsman: Золотое кольцо» — трейлер

А вот и полноценный видеоролик фильма «Kingsman: Золотое кольцо» — трейлер долгожданного сиквела заслужившего зрительскую любовь шпионского боевика во всей его красе.

Во второй части франчайза спасителям человечества из сверхзасекреченной организации Kingsman предстоят новые испытания. Генштаб организации уничтожен, и миру грозит смертельная опасность. Помощь главные герои найдут по другую сторону Атлантики — в союзной секретной организации из США под названием Statesman. Две элитные спецслужбы объединят усилия для разгрома общего врага и спасения мира.

Срежиссировал продолжение автор первой кинокартины Мэттью Вон. В ролях — Тэрон Эджертон, Ченнинг Татум, Джефф Бриджес, Марк Стронг, Колин Фёрт, Джулианна Мур, Холли Берри и другие.

До премьеры ещё далековато — боевик выйдет в отечественный прокат 28 сентября 2017 года, а пока наслаждаемся просмотром трейлера фильма «Kingsman: Золотое кольцо».

 
 

Трейлер «Kingsman: Золотое кольцо» на русском:

 
 
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Видео Kingsman: Золотое кольцо
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