Студия IM Global Television запустила в производство «Чёрный отряд» (The Black Company) — многосерийную экранизацию одноимённой серии фэнтези-романов Глена Кука. В производстве участвуют Phantom Four Дэвида С. Гойера и Boston Diva Productions Элизы Душку. Последняя, кстати, утверждена на одну из ключевых ролей в будущем сериале.

Серия романов Глена Кука «Чёрный отряд» — это история в жанре тёмного фэнтези. Повествует она о насыщенных и наверняка нескучных похождениях элитного отряда наёмников, прозванного Чёрным отрядом, хотя кто, когда и почему их так назвал, давно забыто. В цикл входит десять книг, а также ещё не опубликованный роман Port of Shadows, который увидит свет в следующем году.

Элиза Душку («Кукольный дом», «Банши») сыграет Госпожу — тёмную чародейку, царствующую в Северной империи. Она использует наёмников из Чёрного отряда, чтобы расширить и укрепить свою власть.

Дэвид С. Гойер (кинотрилогия «Тёмный рыцарь», сериал «Демоны Да Винчи») и Душку выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Кевином Туреном («Американское преступление»), Нэйтом Душку, Ами Лурье и Сэмом Мэйдью («Высшая школа видеоигр»).