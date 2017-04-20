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Первоисточники: variety.comwww.ign.com Прямая ссылка на новость:

Sony Pictures TV экранизирует «Колесо времени» Роберта Джордана

Издание Variety сообщает, что компания Sony Pictures Television готовится к запуску в производство многосерийной экранизации книжного цикла «Колесо времени» Роберта Джордана. Попытки адаптации культовой фэнтезийной саги предпринимаются с начала двухтысячных, но до сих пор ни к чему не привели. Возможно, именно сейчас настал момент истины, и Sony доведёт задуманное до ума.

Эпическое фэнтези включает в себя больше дюжины опубликованных романов, выходивших с 1990 по 2013 годы, и является образцовым представителем жанра, снискавшим своему создателю мировую славу и обретшим армию преданных фанатов по всему миру. Вселенная «Колеса Времени» Роберта Джордана скрупулёзно прописана и населена живыми, многогранными персонажами, на долю которых выпало огромное количество невероятных испытаний и приключений.

Шоураннером и сценаристом назначен ярый поклонник саги Рейф Джадкинс («Хемлок Гроув», «Агенты Щ.И.Т.»); вдобавок он числится исполнительным продюсером проекта наряду с Риком Сэлвиджем, Ларри Мондрэгоном, Тедом Филдом и Майком Вебером. Вдова писателя Харриет Макдугал выступит в качестве консультирующего продюсера. Помогать в производстве Sony TV будут студии Red Eagle Entertainment и Radar Pictures.

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