Стив Бушеми, Мирей Инос и Грег Киннир появятся в «Электрических снах Филипа К. Дика»

Потоковый сервис Amazon пополнил и без того внушительный актёрский состав научно-фантастической антологии «Электрические сны Филипа К. Дика» от Брайана Крэнстона («Хитрый Пит»), Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“») и Майкла Диннера («Сыны анархии»). На сей раз к проекту примкнули Стив Бушеми («Подпольная империя»), Мирей Инос («Убийство») и Грег Киннир («Лучше не бывает»). Они присоединились к ранее записавшимся в сериал Крэнстону, Тимоти Споллу, Джеку Рейнору, Бенедикту Вонгу и Джеральдин Чаплин.

Основанная на рассказах культового писателя-фантаста Филипа К. Дика антология будет состоять из десяти не связанных между собой эпизодов.

Инос и Киннир сыграют супружескую пару в эпизоде о вторжении пришельцев под названием «Отец-двойник». Сын супругов — юный Чарли (Джек Гор) — первым осознаёт, что злобные монстры выдают себя за людей и что его отец уже не его отец. Майкл Диннер напишет сценарий к телеглаве и сам её срежиссирует.

Бушеми досталась главная роль в комическом ужастике в стиле нуар «Безумный бриллиант». Актёр перевоплотится в заурядного человека средних лет, вызвавшегося помочь привлекательной девушке-синтетику воплотить в жизнь план, идущий вразрез с законом. Сценарий готовит Тони Гризони («Молодой Папа»), режиссёрское кресло займёт Марк Манден («Утопия»).

Телеадаптацией работ плодовитого автора также займутся Дэвид Фарр («Ночной администратор»), Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»), Мэттью Грэм («Доктор Кто»), Ди Риис («Ферма „Мадбаунд“») и Джек Торн («Молокососы»). Производственным процессом руководит Sony Pictures Television.

Съёмки антологии идут полным ходом и на этой неделе переместятся из Великобритании в Чикаго.