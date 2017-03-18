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«Оазис» — трейлер пилотов

Потоковый сервис Amazon опубликовал сборный трейлер своих свежих пилотов. Превратиться в полноценные проекты одиночные эпизоды смогут по уже стандартной процедуре — благодаря активному голосованию пользователей ресурса.

В списке претендентов на зрительские симпатии значатся научно-фантастическая драма «Оазис» с Ричардом Мэдденом, чёрная комедия «Легенда мастера Легенды» о суперегрое из реальной жизни, драмеди о первой женщине-комике в жанре стендап «Невероятная миссис Мэйзел», анимационная комедия для взрослых «Новые начальники» и ещё одна чёрная комедия под названием «Подающие надежды».

 
 
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