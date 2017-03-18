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Продажи Nintendo Switch убедили издателя удвоить производство

Продажи Nintendo Switch явно превзошли ожидания издателя. Изначально Nintendo планировала выпустить 8 миллионов систем за ближайший финансовый год (начнётся 1 апреля), но теперь, понаблюдав за спросом, решила вдарить по производству и выдать аж 16 миллионов (хочется верить, что это не скажется на качестве сборки, а то ведь к нему у ряда покупателей и так были претензии).

Успешность продаж Nintendo Switch не стояла под сомнением и раньше: всего несколько дней назад аналитики отрапортовали, что число купленных систем явно перевалило за 1,5 миллиона. Но тогда мы ещё не понимали, насколько хорошо идут дела: Nintendo с самого начала планировал отгрузить 2 миллиона консолей до конца марта, так что можно было подумать, что дела идут более-менее как запланировано, может быть чуточку лучше. Но, судя по всему, продажи не смогли превысить ожидания издателя слишком сильно исключительно из-за нехватки коробок Nintendo Switch в магазинах. И теперь эту проблему постараются решить максимально оперативно.

Nintendo Switch поступила в продажу 3 марта — одновременно с The Legend of Zelda: Breath of the Wild, одной из самых высоко оценённых игр в истории.

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