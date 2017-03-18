 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Братья Руссо поработают над телеэкранизацией комикса «Квант и Вуди» Обзор Nintendo Switch «Утиные истории» — трейлер Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera Рецензия и отзывы на игру Psychonauts in the Rhombus of Ruin
3
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Говорят, Крис — настоящий!

С тех пор как в Resident Evil 7 объявился Крис Рэдфилд, фанаты начали пестрить разнообразными предположениями, утверждающими, что на самом деле это не он. Большинство любителей теорий заговора считало, что им показывают лицо Хэнка — наёмника, до сих пор не появлявшегося в серии без маски. Но режиссёр игры поспешил разрушить фантазии публики и заявил, что перед ними именно что Крис Рэдфилд. А что выглядит он не так, как раньше — ну так это просто редизайн.

Причины банальны: даром что прошлые части франчайза были относительно реалистичными в плане графики, на фоне Resident Evil 7 их дизайны всё равно кажутся вычурными и гипертрофированными. Вот его и перерисовали... до неузнаваемости.

Собственно, вы вольны самостоятельно решать, верить ли утверждениям режиссёра. Не исключено, что он пускает пыль в глаза и пытается скрыть от нас сюжетный поворот, который станет частью намеченного на эту весну бесплатного DLC о Крисе — Not a Hero.

3 Обсудить
Темы
 
Resident Evil 7 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7
 
Анонс игры Resident Evil 7
 
Resident Evil 7 — семь минут геймплея

Тоже интересно

 
Кино «Трансформеры: Последний рыцарь» — расширенный телеролик и первый отрывок
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 192: Душевный отзыв
 
Кино Две рецензии на «Форсаж 7»
 
Кино Трейлер фильма «Мир Юрского периода»
 
Сравнение E3-презентаций Ubisoft и реальных игр
 
Кино «Великая стена» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика