Говорят, Крис — настоящий!

С тех пор как в Resident Evil 7 объявился Крис Рэдфилд, фанаты начали пестрить разнообразными предположениями, утверждающими, что на самом деле это не он. Большинство любителей теорий заговора считало, что им показывают лицо Хэнка — наёмника, до сих пор не появлявшегося в серии без маски. Но режиссёр игры поспешил разрушить фантазии публики и заявил, что перед ними именно что Крис Рэдфилд. А что выглядит он не так, как раньше — ну так это просто редизайн.

Причины банальны: даром что прошлые части франчайза были относительно реалистичными в плане графики, на фоне Resident Evil 7 их дизайны всё равно кажутся вычурными и гипертрофированными. Вот его и перерисовали... до неузнаваемости.

Собственно, вы вольны самостоятельно решать, верить ли утверждениям режиссёра. Не исключено, что он пускает пыль в глаза и пытается скрыть от нас сюжетный поворот, который станет частью намеченного на эту весну бесплатного DLC о Крисе — Not a Hero.