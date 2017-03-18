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Warner Bros. и DC Films могут выпустить лишь один фильм в 2018 году

Сенсация! В расширенной киновселенной DC нашлись гении, которые умеют считать аж до двух! Подведя сложные арифметические действия, в Warner Bros. и DC Films выяснили, что в 2018 году у них получается выпустить только один фильм — «Аквамен».

Вторым должен был стать сольный «Бэтмен», но невозможность начать съёмки в 2017 году сводит на нет все шансы уложиться в график. Теперь Warner Bros. и DC Films лихорадочно пытаются запустить в производство один из пяти проектов: «Флэш», «Корпус Зелёных фонарей», «Сирены Готэма», «Отряд самоубийц 2» и «Тёмная вселенная».

Самое смешное — все они находятся в разной степени неготовности к скорому старту.

У «Флэша» есть все актёры на ключевые роли, но сценарий переписывают с нуля и нет режиссёра.

«Корпус Зелёных фонарей» тоже находится на стадии придумывания сюжета.

«Сирены Готэма» могут похвастаться исполнительницей главной роли (Марго Робби) и режиссёром (Дэвид Эйр). Злодеем может стат Чёрная маска и это всё, что известно про сюжет. Нужно будет быстро найти актрис для партий Женщины-кошки и Ядовитого плюща (говорят, что претендует Меган Фокс). Этот проект ближе всего к запуску.

«Отряд самоубийц 2» на днях получил сценариста, но по-прежнему не нашёл нового режиссёра.

«Тёмная вселенная» очень долго находится в разработке, есть сценарий Гильермо дель Торо и режиссёр Даг Лайман. Но необходимы актёры для ролей Джона Константина, Затанны, Демона Этригана и Болотной твари.

Есть и совершенно нереалистичный выход — выпустить в 2018 году одного «Аквамена». Как сейчас, наверное, все любят Бена Аффлека.

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