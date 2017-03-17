CBS своих не бросает. Джеймс Кэвизел (фильмы «Страсти Христовы», «Тонкая красная линия», сериал «Подозреваемый»), ненадолго пропавший с радаров после окончания в прошлом году процедурала «Подозреваемый», возвращается в поле зрения в пилоте безымянной драмы телеканала об элитном отряде «морских котиков».

Кэвизелу досталась главная роль — бесстрашного и преданного делу командира отряда, прошедшего огонь и воду. В подчинении у него находятся А.Дж. Бакли («CSI: Место преступления Нью-Йорк»), Макс Тириот («Мотель Бейтсов»), Нил Браун мл. («Холистическое детективное агентство Дирка Джентли») и Тони Тракс («Франклин и Бэш»).

Разбавит толпу суровых вояк Джессика Паре («Безумцы»), которая сыграет невероятно умного (и красивого) аналитика ЦРУ, жаждущую очистить мир от плохих парней.

Над сценарием трудится Бенжамин Кэвелл («Хитрый Пит», «Родина», «Правосудие»). Пилотный эпизод срежиссирует Кристофер Чулак («Бесстыдники», «Саутленд»). Оба вдобавок выступят исполнительными продюсерами наряду с Карлом Беверли и Сарой Тимберман. Производством командует CBS TV Studios.