Роли исполняют: Малин Акерман, Генри Кавилл и Том Харди

Малин Акерман («Хранители», «Девушка моих кошмаров) сыграет в экранизации видеоигры «Неистовство» (Rampage).

Она исполнит роль главного злодея — главы биотехнической компании, где вывели гигантских чудовищ. В фильме также снимаются Наоми Харрис, Джо Манганьелло, Марли Шелтон, Пи Джей Бирн, Мэтт Джералд и Брин Хилл.

Режиссирует кино Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас») по сценарию Карлтона Кьюза и Райана Кондала. Основная сюжетная линия расскажет, как центральный персонаж — любитель животных в исполнении Дуэйна «Кальяна» Джонсона — будет сражаться с тремя гигантскими зверюгами: обезьяной Джорджем, ящером Лиззи и оборотнем Ральфом.

Студия New Line планирует выпустить кино 20 апреля 2018 года.

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Главные роли исполняют Том Круз, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Джереми Реннер и Ванесса Кирби.

Съёмки шестой части стартуют 10 апреля в Париже (какие точные сроки!) под режиссурой Кристофера Маккуорри («Миссия невыполнима: Племя изгоев») . Он же написал сценарий фильма.

Премьера намечена на 27 июля 2018 года.

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«Безумный Макс: Дорога ярости» ) ушёл со сценарием фильма War Party на потоковой сервис Netflix.

Режиссёр Эндрю Доминик («Ограбление казино») поставит приключенческое кино.

Сюжет по мотивам реальной истории расскажет о группе «морских котиков», видимо, Харди сыграет главного котика.

Ридли Скотт продюсирует производство картины.