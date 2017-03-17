 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Обзор Nintendo Switch КГ играет: Silent Hill 2 Disney XD продлил мультсериал «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон Энсон Маунт станет Чёрным громом в «Нелюдях» от Marvel и IMAX Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 39: Самые важные игры
1
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Роли исполняют: Малин Акерман, Генри Кавилл и Том Харди

Малин Акерман («Хранители», «Девушка моих кошмаров) сыграет в экранизации видеоигры «Неистовство» (Rampage).

Она исполнит роль главного злодея — главы биотехнической компании, где вывели гигантских чудовищ. В фильме также снимаются Наоми Харрис, Джо Манганьелло, Марли Шелтон, Пи Джей Бирн, Мэтт Джералд и Брин Хилл.

Режиссирует кино Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас») по сценарию Карлтона Кьюза и Райана Кондала. Основная сюжетная линия расскажет, как центральный персонаж — любитель животных в исполнении Дуэйна «Кальяна» Джонсона — будет сражаться с тремя гигантскими зверюгами: обезьяной Джорджем, ящером Лиззи и оборотнем Ральфом.

Студия New Line планирует выпустить кино 20 апреля 2018 года.

• • •
Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости») присоединился к шпионскому ансамблю фильма «Миссия невыполнима 6».

Главные роли исполняют Том Круз, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Джереми Реннер и Ванесса Кирби.

Съёмки шестой части стартуют 10 апреля в Париже (какие точные сроки!) под режиссурой Кристофера Маккуорри («Миссия невыполнима: Племя изгоев») . Он же написал сценарий фильма.

Премьера намечена на 27 июля 2018 года.

• • •
Том Харди («Безумный Макс: Дорога ярости») ушёл со сценарием фильма War Party на потоковой сервис Netflix.

Режиссёр Эндрю Доминик («Ограбление казино») поставит приключенческое кино.

Сюжет по мотивам реальной истории расскажет о группе «морских котиков», видимо, Харди сыграет главного котика.

Ридли Скотт продюсирует производство картины.

1 Обсудить
 16 мартаРоли исполняют: Эмми Россам, Эмили Блант и Дженнифер Энистон 8 мартаРоли исполняют: Ева Грин, Джессика Хенвик и Ти Джей Миллер 4 мартаРоли исполняют: Лиззи Каплан, Ванесса Кирби и Майкл К. Уильямс 23 февраляРоли исполняют Ивонн Страховски, Кристен Стюарт и Мишель Родригес 22 февраляРоли исполняют Шарлиз Терон, Альфи Аллен и Кайл Чандлер 8 февраляРоли исполняют: Джек Николсон, Дженнифер Коннелли и Гера Хилмар
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия на "Хранителей"
 
Эффект массивный
 
Трейлер со Spike Awards картины «Хранители»

Тоже интересно

 
Кадры из фильма «Z — значит Захария»
 
Трейлер фильма «Дракула»
 
Сериалы Рецензия и отзывы на сериал «Мир Дикого Запада»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 95: Лучший сценарий года
 
Тизер фильма «Сноуден»
 
Блаффи — истребительница вампиров
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика