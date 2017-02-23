Роли исполняют Ивонн Страховски, Кристен Стюарт и Мишель Родригес

Ивонн Страховски тоже пополнила актёрскую труппу мягкого перезапуска «Хищника». Она исполнит роль бывшей жены персонажа Бойда Холбрука и матери героя Джейкоба Трамбле.

Режиссирует кино Шейн Блэк, премьера состоится 9 февраля 2018 года.

Да, это будет кино про инопланетного охотника, где будет такой персонаж, как «бывшая жена протагониста». Надеемся, мистер Блэк точно знает, что он делает.

Главные роли сыграют уже упомянутые Холбрук и Трамбле, а также Томас Джейн, Треванте Родес, Оливия Манн, Альфи Аллен, Стерлинг Браун и Кигэн-Майкл Ки.

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может стать главной героиней экшен-триллера Underwater

Она исполнит роль учёного, изнурённого тяжелой исследовательской работой по изучению океанического дна. После того, как сильнейшее землетрясение уничтожает подводную станцию, выжившие должны преодолеть две мили по невероятно опасному пути, чтобы добраться до безопасного места. Фильм описывают, как подводную версию «Армагеддона».

Уильям Ойбанк («Сигнал») режиссирует постановку, съёмки стартуют в марте.

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незаметно пробралась в экранизацию культовой манги «Боевой ангел»

Съёмки картины уже закончились, но внезапно выяснилось, что Родригес исполнила роль кибер-воительницы Гельды. Для неё это уже третий совместной опыт работы с режиссёром Робертом Родригесом.

Главная героиня повествования — киборг по имени Алита с внешностью 14-летней девочки. Киберхирург Дайсон находит её на свалке и почти полностью реконструирует, но Алита помнит только свои боевые навыки, поэтому выбирает карьеру охотника за головами самых опасных преступников. Сюжет будет развивать темы самопознания и любви.

Главные роли сыграли Роза Салазар, ДженниферКоннелли, Кристоф Вальц, Эд Скрейн и Джеки Эрл Хейли.

Премьера намечена на 20 июля 2018 года.