Кабельный канал FX официально объявил дату выхода третьего сезона «Фарго». Сериал-антология вернётся в эфир 19 апреля.

События третьего сезона «Фарго» развернутся в 2010 году и сосредоточатся на двух братьях Стасси из Миннесоты. Эммет Стасси — статный красавец, примерный муж и семьянин, успешный бизнесмен, сколотивший состояние на рынке недвижимости и считающий себя воплощением американской мечты. Его младший брат Рэй — лысеющий толстяк, работник службы надзора за условно освобождёнными, во всех своих бедах винящий Эммета. Вражда между братьями приводит к мелкой краже, за которой следует убийство, гангстерские разборки и множество прочих неприятностей.

В актёрский состав третьего сезона «Фарго» вошли Юэн Макгрегор, Кэрри Кун, Мэри Элизабет Уинстед, Скут Макнэйри, Дэвид Тьюлис, Джим Гэффиган, Ши Уигхэм, Каран Сони, Фред Меламед и Томас Манн.

Создателем и шоураннером сериала выступает мастер на все руки Ной Хоули («Легион»), который единолично снимает сериал по собственному сценарию, а также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с авторами одноимённого полнометражного оригинала братьями Коэнами. Производство на контроле у MGM Television и FX Productions. Съёмки идут полным ходом в Калгари.