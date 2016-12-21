Криминальная антология «Фарго» продолжает пополнять актёрский состав третьего сезона — в проект записались Майкл Сталберг («Подпольная империя»), Джим Гэффиган, Ши Уигхэм («Агент Картер»), Каран Сони («Дэдпул»), Фред Меламед и Томас Манн («Я, Эрл и умирающая девушка»).

В центре событий третьего сезона, действие которого происходит в 2010 году, находятся братья Стасси из Миннесоты. Старший Эммет — красавец, примерный семьянин и успешный бизнесмен, считающий свою жизнь воплощением американской мечты. Младший Рэй — лысеющий толстяк и неудачник, живущий в тени брата. Рэй работает в службе надзора за условно освобождёнными и во всех своих бедах винит Эммета. Вражда между братьями увлекает обоих на скользкую дорожку, где мелкая кража приводит к убийству, гангстерским разборкам и куче других проблем.

Сталберг сыграет Сая Фелца — правую руку и советника Эммета Стасси; Гэффиган вернётся к роли Донни Мэшмена, заместителя местного шерифа; Уигхэму достался персонаж по имени Мо Дэммик — глава полиции округа Микер; Сони перевоплотится в учёного — доктора Гомера Гилрута; Меламед вновь сыграет Говарда Циммермана — интригана и манипулятора с жаждой наживы; а Манн опять перевоплотится в автора научно-фантастических романов, лауреата литературных премий Таддеуса Мобли. Вдобавок стало известно, что Скут Макнэйри («Остановись и гори») сыграет Мориса Лефэя — любителя марихуаны с криминальным прошлым.

Производство на контроле у MGM Television и FX Productions. Съёмки начнутся в январе в Калгари; премьера состоится в следующем году, как и обещал создатель сериала Ной Хоули.