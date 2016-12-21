«Гуляй, Вася!» — трейлер и постер

Свежая романтическая комедия от Романа Каримова («Неадекватные люди») обзавелась первым трейлером.

Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал, тут же назначил дату свадьбы. Всё бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и за развод придётся побороться. Простейший способ ускорить процесс — предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у неё имеется настоящий жених, местный качок... Окончательно всё запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити — подкаблучник Паша и аферист Гарик.

Цитата из пресс-релиза