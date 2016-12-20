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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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Дэвид Тьюлис сыграет в третьем сезоне «Фарго»

Дэвид Тьюлис (фильмы серии «Гарри Поттер», «Легенда») записался в постоянный актёрский состав третьего сезона криминальной антологии «Фарго» от кабельного канала FX.

События свежей главы развернутся в 2010 году, через несколько лет после произошедшего в первом сезоне. Тьюлис сыграет некоего В. М. Варгаса — таинственного нелюдимого человека и прожжённого капиталиста, навестившего Эммета Стасси, чтобы сообщить тому плохие новости: теперь он, «король парковок Миннесоты», стал деловым партнёром нанимателей Варгаса, чьи бизнес-интересы лежат за рамками закона.

Тьюлис попал в достойную компанию — основными действующими лицами новой истории являются братья-близнецы Эммет и Рэй Стасси в исполнении Юэна Макгрегора, глава полиции Долины и недавно разведённая мать-одиночка Глория Бёргл, которую играет Кэрри Кун, а также рисковая красотка Никки Суанго в исполнении Мэри Элизабет Уинстед и до сих пор не раскрытый персонаж Скута Макнэйри.

Создатель и шоураннер проекта Ной Хоули заверил, что премьера третьего сезона «Фарго» состоится в следующем году.

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Фарго
 21 сентябряСкут Макнэйри получил роль в «Фарго» 17 сентябряМэри Элизабет Уинстэд сыграет в третьем сезоне сериала «Фарго»  12 июляКэрри Кун сыграет в «Фарго» 21 маяДва Юэна Макгрегора для свежего сезона «Фарго»

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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
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