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«Джон Уик 2» — второй трейлер и постер

Джон Уик крут в любом музыкальном оформлении — впрочем, музыка не главное достоинство трейлера «Джона Уика 2». Главное, как всегда, экшен и желание протагониста убить всех людей. Ведь для него это не возмездие, а правосудие (хороший слоган)!

Киану Ривз возвращается в сиквеле хита 2014 года в роли легендарного хитмана Джона Уика, который в очередной раз оставляет мирную жизнь, чтобы помочь бывшему коллеге взять под контроль теневую гильдию ассасинов. Джона связывает кровная клятва, поэтому он вынужден отправиться в Рим и сразиться с самыми опасными убийцами в мире. Студия Lionsgate выпустит продолжение 10 февраля 2017 года.

Один из постановщиков первой части Чад Стахелски режиссирует сиквел по сценарию Дерека Кольстада.

 
 

И стильный постер:

Постеры фильма «Джон Уик 2»
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