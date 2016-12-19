Джон Уик крут в любом музыкальном оформлении — впрочем, музыка не главное достоинство трейлера «Джона Уика 2». Главное, как всегда, экшен и желание протагониста убить всех людей. Ведь для него это не возмездие, а правосудие (хороший слоган)!

Киану Ривз возвращается в сиквеле хита 2014 года в роли легендарного хитмана Джона Уика, который в очередной раз оставляет мирную жизнь, чтобы помочь бывшему коллеге взять под контроль теневую гильдию ассасинов. Джона связывает кровная клятва, поэтому он вынужден отправиться в Рим и сразиться с самыми опасными убийцами в мире. Студия Lionsgate выпустит продолжение 10 февраля 2017 года.

Один из постановщиков первой части Чад Стахелски режиссирует сиквел по сценарию Дерека Кольстада.

И стильный постер: