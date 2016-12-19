Телеовощи. Выпуск 142: Негры, умеющие танцевать

Встречайте свежий выпуск «Телеовощей»!
-
- 22
- 47520
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $461 из $500
Ближайшая цель: Минимум три автора смотрят до конца сериал по выбору спонсоров. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:02:49 —
|Новости
|00:28:28 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:33:05 —
|«Звезда» — 1x01 (премьера)
|00:35:22 —
|«Конмэн» — 2x01 (премьера сезона)
|00:38:24 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 2х08
|00:43:30 —
|«В четырёх стенах» — 1x07
|00:46:40 —
|«Молодой Папа» — 1x08–10 (финал сезона)
|01:05:41 —
|«Ясновидец» — 1x03–04
|01:13:44 —
|«Эш против Зловещих мертвецов» — 2х10 (финал сезона)
|01:20:00 —
|«Люди» — 2x07
|01:35:51 —
|«Булл» — 1x09
|01:39:56 —
|«Стрелок» — 1x05
|01:46:11 —
|«Последний кандидат» — 1x10
|01:52:23 —
|«Просто нет слов» — 1x10
|01:59:54 —
|«Корпорация» — 1x03
|02:02:45 —
|«Чёрное зеркало» — 2x02 (впечатления Льва)
|02:09:52 —
|«Изгоняющий дьявола» — 1x09
|02:14:02 —
|«Ходячие мертвецы» — 7х08
|02:22:56 —
|«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — 1х08 (финал сезона)
|02:33:03 —
|«Королевы крика» — 2x09
|02:38:35 —
|«Искусство большего» — 2х09–10 (финал сезона)
|02:52:39 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание
А кому не нужно видео, слушайте аудиоверсию (в том числе и оригинальную запись без улучшений):
-
- 22
- 47520
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $461 из $500
Ближайшая цель: Минимум три автора смотрят до конца сериал по выбору спонсоров. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:52 —
|Новости
|00:25:04 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:29:39 —
|«Звезда» — 1x01 (премьера)
|00:31:52 —
|«Конмэн» — 2x01 (премьера сезона)
|00:34:57 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 2х08
|00:40:03 —
|«В четырёх стенах» — 1x07
|00:42:58 —
|«Молодой Папа» — 1x08–10 (финал сезона)
|01:00:27 —
|«Ясновидец» — 1x03–04
|01:07:38 —
|«Эш против Зловещих мертвецов» — 2х10 (финал сезона)
|01:13:14 —
|«Люди» — 2x07
|01:25:20 —
|«Булл» — 1x09
|01:32:26 —
|«Стрелок» — 1x05
|01:38:37 —
|«Последний кандидат» — 1x10
|01:45:53 —
|«Просто нет слов» — 1x10
|01:51:13 —
|«Корпорация» — 1x03
|01:54:04 —
|«Чёрное зеркало» — 2x02 (впечатления Льва)
|02:01:07 —
|«Изгоняющий дьявола» — 1x09
|02:05:21 —
|«Ходячие мертвецы» — 7х08
|02:12:17 —
|«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — 1х08 (финал сезона)
|02:20:28 —
|«Королевы крика» — 2x09
|02:25:00 —
|«Искусство большего» — 2х09–10 (финал сезона)
|02:39:02 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание