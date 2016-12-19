Сборы фильмов в США за 16–18 декабря и повсеместное лидерство «Изгоя-один»

«Изгой-один» за первые выходные принёс Империи Мыша $ 155 млн в североамериканском прокате и $ 135 млн в международном; общая касса на сегодня — $ 290 млн. И эту фразу вы наверняка предвосхищали — «второй лучший показатель декабря в Америке после „Пробуждения Силы“». В зарубежном прокате лента везде заняла первые места — за исключением Южной Кореи и Китая, где ещё не вышла. Ну а для международного бокс-офиса это четвёртый декабрьский результат после «Пробуждения Силы», «Аватара» и «Хоббита: Нежданного путешествия».

В $ 135 млн вкладывались следующим образом:

Великобритания — $ 21 млн Германия — $ 12,5 млн Австралия — $ 10,8 млн Франция — $ 10 млн Япония — $ 7,9 млн Россия — $ 5,6 млн Бразилия — $ 5,3 млн Мексика — $ 5,1 млн Испания — $ 4,5 млн Швеция — $ 3,5 млн

Даже хорошо, что «Изгой-один» премьеруется в Китае позже, — потому что сейчас там наслаждается яблочками Мэтт Дэймон. В пятницу вышел фэнтези-экшен «Великая стена» и заработал за выходные $ 67 млн, легко обойдя недавние голливудские релизы вроде «Фантастических тварей» и «Доктора Стрэнджа». Разумеется, в Китае ни один иностранный фильм с Дэймоном никогда не стартовал так хорошо. К слову, китайский зритель оценивает «Великую стену» на «3 из 5». Очевидно, что «Изгой-один» испытывал бы большие трудности с таким конкурентом, несмотря на участие известных китайских актёров. Увы, антагонисты в «Звёздных войнах» построили Большой шар смерти, а не Великую стену.

Ещё «Изгой-один» хорошо показывает себя в премиальных кинотеатрах IMAX, общие сборы с этих площадок составили $ 29 млн.

«Призрачная красота» явственно провалилась, драма с 35-миллионным бюджетом смогла собрать только $ 7 млн.