 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
«Чужой: Завет» — первый кадр и постеры Мэттью Макконахи не прочь сыграть в третьем сезоне «Настоящего детектива» Все бренды студии Disney заработали семь миллиардов долларов Подкаст на колёсах. «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» Рецензия и отзывы на фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
47

Сборы фильмов в США за 16–18 декабря и повсеместное лидерство «Изгоя-один»
Полная таблица

«Изгой-один» за первые выходные принёс Империи Мыша $ 155 млн в североамериканском прокате и $ 135 млн в международном; общая касса на сегодня — $ 290 млн. И эту фразу вы наверняка предвосхищали — «второй лучший показатель декабря в Америке после „Пробуждения Силы“». В зарубежном прокате лента везде заняла первые места — за исключением Южной Кореи и Китая, где ещё не вышла. Ну а для международного бокс-офиса это четвёртый декабрьский результат после «Пробуждения Силы», «Аватара» и «Хоббита: Нежданного путешествия».

В $ 135 млн вкладывались следующим образом:

  1. Великобритания — $ 21 млн
  2. Германия — $ 12,5 млн
  3. Австралия — $ 10,8 млн
  4. Франция — $ 10 млн
  5. Япония — $ 7,9 млн
  6. Россия — $ 5,6 млн
  7. Бразилия — $ 5,3 млн
  8. Мексика — $ 5,1 млн
  9. Испания — $ 4,5 млн
  10. Швеция — $ 3,5 млн

Даже хорошо, что «Изгой-один» премьеруется в Китае позже, — потому что сейчас там наслаждается яблочками Мэтт Дэймон. В пятницу вышел фэнтези-экшен «Великая стена» и заработал за выходные $ 67 млн, легко обойдя недавние голливудские релизы вроде «Фантастических тварей» и «Доктора Стрэнджа». Разумеется, в Китае ни один иностранный фильм с Дэймоном никогда не стартовал так хорошо. К слову, китайский зритель оценивает «Великую стену» на «3 из 5». Очевидно, что «Изгой-один» испытывал бы большие трудности с таким конкурентом, несмотря на участие известных китайских актёров. Увы, антагонисты в «Звёздных войнах» построили Большой шар смерти, а не Великую стену.

Ещё «Изгой-один» хорошо показывает себя в премиальных кинотеатрах IMAX, общие сборы с этих площадок составили $ 29 млн.

«Призрачная красота» явственно провалилась, драма с 35-миллионным бюджетом смогла собрать только $ 7 млн.

47 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис Изгой-один. Звёздные войны: Истории Великая стена Призрачная красота

Похожие материалы

 
Кира Найтли и Уилл Смит против «Звёздных войн: Изгой»
 
Премьеры фильмов 15 декабря 2016 года: «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Призрачная красота» и другие
 
Постеры: «Побочная красота» и «По соображениям совести»

Тоже интересно

 
Рецензия на фильм «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть - 1»
 
Бокс-офис США за 6–8 мая: «Первый мститель: Противостояние» собрал $ 675 млн
 
Второй трейлер фильма «Черепашки-ниндзя 2»
 
Победители «Оскаров 2016»
 
Режиссёр «Дэдпула 2» ушёл из-за творческих разногласий с Райаном Рейнольдсом
 
«Варкрафт» поставил рекорд в Китае
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Игровая индустрия заработала 91 миллиард долларов в 2016 году, мобильные платформы лидируют Forza Motorsport 7 - исполнительный директор Fanatec раскрыл новую часть в серии Майкл Пактер: Nintendo Switch - самая легкая для разработки консоль этого поколения Nintendo 3DS обогнала PS2 по общим продажам в Японии Слух: в Red Dead Redemption 2 будет несколько игровых персонажей
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика