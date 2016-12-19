Сборы фильмов в США за 16–18 декабря и повсеместное лидерство «Изгоя-один»

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млнНед.
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1Изгой-один. Звёздные войны: Истории
Rogue One: A Star Wars Story$ 155,04157
$ 37 287$ 155,01
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2
↓1Моана
Moana$ 11,7−37,1%3587
$ 3 252$ 161,94
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3
↓1Новогодний корпоратив
Office Christmas Party$ 8,5−50,0%3210
$ 2 632$ 31,52
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4Призрачная красота
Collateral Beauty$ 7,03028
$ 2 312$ 7,01
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5
↓2Фантастические твари и где они обитают
Fantastic Beasts and Where to Find Them$ 5,0−51,7%3036
$ 1 657$ 207,75
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6
↑1Манчестер у моря
Manchester by the Sea$ 4,2+31,0%1208
$ 3 441$ 14,05
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7
↑8Ла-Ла Ленд
La La Land$ 4,0+356,2%200
$ 20 100$ 5,32
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8
↓4Прибытие
Arrival$ 2,8−50,3%2157
$ 1 287$ 86,56
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9
↓4Доктор Стрэндж
Doctor Strange$ 2,0−55,1%1930
$ 1 055$ 226,17
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10
↓2Под покровом ночи
Nocturnal Animals$ 1,4−56,0%1246
$ 1 117$ 8,85
«Изгой-один» за первые выходные принёс Империи Мыша $ 155 млн в североамериканском прокате и $ 135 млн в международном; общая касса на сегодня — $ 290 млн. И эту фразу вы наверняка предвосхищали — «второй лучший показатель декабря в Америке после „Пробуждения Силы“». В зарубежном прокате лента везде заняла первые места — за исключением Южной Кореи и Китая, где ещё не вышла. Ну а для международного бокс-офиса это четвёртый декабрьский результат после «Пробуждения Силы», «Аватара» и «Хоббита: Нежданного путешествия».
В $ 135 млн вкладывались следующим образом:
- Великобритания — $ 21 млн
- Германия — $ 12,5 млн
- Австралия — $ 10,8 млн
- Франция — $ 10 млн
- Япония — $ 7,9 млн
- Россия — $ 5,6 млн
- Бразилия — $ 5,3 млн
- Мексика — $ 5,1 млн
- Испания — $ 4,5 млн
- Швеция — $ 3,5 млн
Даже хорошо, что «Изгой-один» премьеруется в Китае позже, — потому что сейчас там наслаждается яблочками Мэтт Дэймон. В пятницу вышел фэнтези-экшен «Великая стена» и заработал за выходные $ 67 млн, легко обойдя недавние голливудские релизы вроде «Фантастических тварей» и «Доктора Стрэнджа». Разумеется, в Китае ни один иностранный фильм с Дэймоном никогда не стартовал так хорошо. К слову, китайский зритель оценивает «Великую стену» на «3 из 5». Очевидно, что «Изгой-один» испытывал бы большие трудности с таким конкурентом, несмотря на участие известных китайских актёров. Увы, антагонисты в «Звёздных войнах» построили Большой шар смерти, а не Великую стену.
Ещё «Изгой-один» хорошо показывает себя в премиальных кинотеатрах IMAX, общие сборы с этих площадок составили $ 29 млн.
«Призрачная красота» явственно провалилась, драма с 35-миллионным бюджетом смогла собрать только $ 7 млн.