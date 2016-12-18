Новости кино — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» — вполне ожидаемое разделение реакций зрителей на фильм.
- «Форсаж 8» — трейлер фильма — семья не выдержала нового уровня форсажности.
- «Дюнкерк» — трейлер нового фильма режиссёра Кристофера Нолана — иногда победить значит просто выжить в новом фильме Нолана.
- Режиссёр Дэвид Эйр снимет фильм про готэмских злодеек — отряд суицидальных дамочек из злодейского цветника мистера Бэтмена.
- За рейтинг R фильма «Логан» Росомаха заплатил лично — насилие и секс стоят денег, счёт оплачивает Хью Джекман.
- Патрик Уилсон стал главным злодеем фильма «Аквамен» — у Аквамена нашёлся завистливый братец.
- «Невеста» — финальный трейлер — русские ужастики иногда ужасны в хорошем смысле.
- «Газпром-Медиа Холдинг» открыла новую студию русского кино — новый производитель качественного (надеемся) контента.
- «Гадкий я 3» — трейлер — как же всё это гадко.
- «Кредо убийцы» — отрывок «Прыжок веры» — когда одного стога маловато.