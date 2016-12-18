Dragon Quest XI — CG-опенинг и трейлер

В рамках своей японской конференции издательство Square Enix показало пару новых роликов к своей дорогой jRPG Dragon Quest XI.

Первым делом — CG-опенинг. Немного детский и дюже анимешный, но красивый и зрелищный.

Второе видео — трейлер, демонстрирующий геймплей как в версии для PS4, так и в версии для 3DS. Разница между двумя вариантами будет разительной, причём дело не только в графике: на PS4, скажем, у героя будет возможность передвигаться по открытому миру игры на лошади, а на 3DS запланированы два экрана, один из которых показывает мир в 3D, а другой — в классическом 16-битном виде сверху (со всеми вытекающими из этого особенностями типа возможности приметить на одном из экранов что-то, чего не видно на другом).