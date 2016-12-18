 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Премьеры фильмов 22 декабря 2016 года: «Пассажиры», «Ёлки» и другие Showtime официально анонсировал восьмой сезон «Бесстыдников» Дэвид Тьюлис сыграет в третьем сезоне «Фарго» USA Network подарил сериалу «Стрелок» второй сезон Рецензии и отзывы на игры Silence и The Whispered World
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:
1

Dragon Quest XI — CG-опенинг и трейлер

В рамках своей японской конференции издательство Square Enix показало пару новых роликов к своей дорогой jRPG Dragon Quest XI.

Первым делом — CG-опенинг. Немного детский и дюже анимешный, но красивый и зрелищный.

 
 

Второе видео — трейлер, демонстрирующий геймплей как в версии для PS4, так и в версии для 3DS. Разница между двумя вариантами будет разительной, причём дело не только в графике: на PS4, скажем, у героя будет возможность передвигаться по открытому миру игры на лошади, а на 3DS запланированы два экрана, один из которых показывает мир в 3D, а другой — в классическом 16-битном виде сверху (со всеми вытекающими из этого особенностями типа возможности приметить на одном из экранов что-то, чего не видно на другом).

 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео Dragon Quest XI (Nintendo NX, PlayStation 4, 3DS)

Похожие материалы

 
Анонс Dragon Quest XI (и не только)

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Шеф»
 
Кино Международный трейлер фильма «Бёрдмен»
 
Кино Книга лучше!.. Айн Рэнд
 
Аниме Лучшее аниме весны 2015 года
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 104
 
Кино Медленно идущий человек
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Игровая индустрия заработала 91 миллиард долларов в 2016 году, мобильные платформы лидируют Forza Motorsport 7 - исполнительный директор Fanatec раскрыл новую часть в серии Майкл Пактер: Nintendo Switch - самая легкая для разработки консоль этого поколения Nintendo 3DS обогнала PS2 по общим продажам в Японии Слух: в Red Dead Redemption 2 будет несколько игровых персонажей
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика