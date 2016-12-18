Новые сериалы 19–25 декабря

Сезон 0

BBC One, BBC America

«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).

Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.

Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.

Рождественский спецэпизод 2016 года под названием The Return of Doctor Mysterio расскажет о приключениях Двенадцатого Доктора Кто на Манхэттене и его знакомстве с супергероем по прозвищу Призрак.