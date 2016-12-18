Новые сериалы 19–25 декабря

Чем ближе рождественские и новогодние праздники, тем беднее график сериальных премьер. Исправить ситуацию на грядущей неделе попытается мультсериал Гильермо дель Торо «Охотники на троллей», первый сезон которого появится на Netflix целиком. Вдобавок в эфир выйдут два рождественских спецэпизода — проектов «Восьмое чувство» и «Доктор Кто».
Понедельник, 19 декабря
комедия
В ролях Уайатт Ценач, Ана Гастейер, Элис Веттерлунд, Лука Джонс, Брайан Хаски, Нэнси Ленехан
Создатель Дэвид Дженкинс
Первый сезон комедии завершится показом девятой и десятой серий под названиями Lost and Found и Snake Man and Little Guy. Канал TBS продлил сериал на второй сезон, который стартует в следующем году.
Вторник, 20 декабря
научная фантастика
В ролях Энн Хэч, Джеймс Таппер, Леви Миден, Тейлор Хиксон, Джулия Сара Стоун
Создатель Гленн Дэвис, Уильям Лорин
Тринадцатый эпизод Whispers of Immortality станет заключительным для первого сезона фантастической драмы.
комедия, ужасы
В ролях Эмма Робертс, Джейми Ли Кертис, Лиа Мишель, Кеке Палмер, Скайлер Сэмюэлс, Эбигейл Бреслин
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак
Второй сезон многосерийной пародийной комедии завершит десятый эпизод Drain the Swamp. Канал FOX пока не решил дальнейшую судьбу проекта.
Четверг, 22 декабря
Пятница, 23 декабря
анимация, фэнтези, приключения
В ролях Рон Перлман, Келси Грэммер, Стивен Юн, Чарли Сэкстон
Создатель Гильермо дель Торо
Сюжет рассказывает о двух лучших друзьях, которые однажды обнаруживают, что прямо под их родным городом существует целый мир, населённый фантастическими существами — злыми и добрыми троллями.
драма, научная фантастика
В ролях Дэрил Ханна, Навин Эндрюс, Брайан Дж. Смит, Амл Амин, Пэ Ду На, Макс Римельт
Создатель Лилли Вачовски, Лана Вачовски, Дж. Майкл Стражински
Сюжет повествует о людях, связанных единым разумом. Им придётся защищать себя от враждебно настроенного человечества, решившего, что они представляют угрозу мировому порядку. Это детище создателей «Матрицы» Лилли и Ланы Вачовски, которые продолжают размышлять о роли технологий в нашей жизни — об их практической пользе и о том, как они разделяют людей.
Рождественский эпизод мистического триллера вряд ли будет отличатся приподнятым настроением — главным героям не до праздничных хлопот, когда за ними по пятам идут убийцы.
Воскресенье, 25 декабря
приключения, боевик, драма, научная фантастика
В ролях Питер Капальди, Пёрл Маки, Дженна-Луиза Коулмэн, Мишель Гомес, Карен Гиллиан, Артур Дарвилл
Создатель Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон
«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).
Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.
Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.
Рождественский спецэпизод 2016 года под названием The Return of Doctor Mysterio расскажет о приключениях Двенадцатого Доктора Кто на Манхэттене и его знакомстве с супергероем по прозвищу Призрак.