Новости аниме — лучшее за неделю

- «Мэри и ведьмин цветок» — анонс и тизеры — можно вывести продюсера из Ghibli, но Ghibli из продюсера — никогда.
- Анонс аниме «Дайв» — подтянутые юноши в плавках порадуют фудзёси всего мира.
- «Инуящики» — анонс и тизер — кибердед против кибершкольника.
- «Благослови этот чудесный мир! 2» — трейлер — Казума, Аква, Даркнесс и Мегумин возвращаются.
- «Моя геройская академия 2» — трейлер — приключения супергеройской школоты продолжатся в апреле.
- «Ночь коротка, так что гуляй, девочка» — анонс и тизер — внезапное полнометражное продолжение «Мистических хроник четырёх с половиной татами».
- «Женский велоклуб старшей школы Минами Камакура» — трейлер — наглядное пособие по теме «Как усыпить зрителя за две минуты».
- «Предсказательница из Мейрочо» — трейлер — настолько мило, что аж тошно.
- «ACCA: Надзорный департамент 13-го района» — трейлер — стильно растрёпанный худосочный протагонист томно затягивается, глядя вдаль... ради тех фудзёси, которым надоели спортивные юноши в плавках.
- Анонс аниме «Чёрный клевер» — новый эпический сёнен от студии, собаку съевшей на эпических сёненах.