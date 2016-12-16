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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
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«Ночь коротка, так что гуляй, девочка» — анонс и тизер
Постеры аниме «Ночь коротка, так что гуляй, девочка»

Сериал «Мистические хроники четырёх с половиной татами», который участники «Еженедельных воплей об аниме» уже не первую неделю бурно обсуждают в подкасте, заполучит полнометражный сиквел. Экранизация романа Томихико Морими (между прочим, ещё и автора нежно любимого Всеяредакцией «Восторженного семейства») «Ночь коротка, так что гуляй, девочка» (Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome) выйдет в японский прокат 7 апреля. Работает над фильмом та же команда, что и над сериалом.

Действие разворачивается в Киото. Главный герой, известный только под именем Семпай, влюбляется в девушку, известную только под именем Девушка С Чёрными Волосами, и пытается привлечь её внимание.

Главного героя озвучит Ген Хощино (Будда в «Святых юношах»).

Авторы
Режиссёр Масааки Юаса «Пинг-понг»
Сценарист Макото Уэда «Мистические хроники четырёх с половиной татами»
Дизайнер персонажей Юске Накамура «Мистические хроники четырёх с половиной татами»
Композитор Мичиру Ощима «Стальной алхимик», «Академия ведьмочек»
Студия Science SARU

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Видео Ночь коротка, так что гуляй, девочка (Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome)
 28 апреля 2010 года«Мистические хроники четырёх с половиной татами» - 01

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