«Ночь коротка, так что гуляй, девочка» — анонс и тизер

Сериал «Мистические хроники четырёх с половиной татами», который участники «Еженедельных воплей об аниме» уже не первую неделю бурно обсуждают в подкасте, заполучит полнометражный сиквел. Экранизация романа Томихико Морими (между прочим, ещё и автора нежно любимого Всеяредакцией «Восторженного семейства») «Ночь коротка, так что гуляй, девочка» (Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome) выйдет в японский прокат 7 апреля. Работает над фильмом та же команда, что и над сериалом.

Действие разворачивается в Киото. Главный герой, известный только под именем Семпай, влюбляется в девушку, известную только под именем Девушка С Чёрными Волосами, и пытается привлечь её внимание.

Главного героя озвучит Ген Хощино (Будда в «Святых юношах»).

Тизер: