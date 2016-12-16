«Мэри и ведьмин цветок» — анонс и тизеры

Студия Ponoc, основанная полтора года назад продюсером Ёщиаки Нищимурой, выходцем из Ghibli (там он работал, например, над «Рыбкой Поньо не утёсе», «Сказаниями Земноморья» и «Ходячим замком»), анонсировала свой первый полнометражный фильм — «Мэри и ведьмин цветок» (Mary to Majo no Hana), экранизацию единственной детской книжки писательницы Мэри Стюарт «Маленькая ведьма». В японский прокат картина выйдет следующим летом.

Книжка-первоисточник рассказывает о девочке Мэри, которая проводит тоскливые каникулы у своей двоюродной бабушки в старом загородном доме. Бродя по осеннему лесу, Мэри натыкается на странного чёрного кота, обнаруживает загадочный цветок, а после находит волшебную метлу, которая уносит девочку в облака...

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