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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
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«Мэри и ведьмин цветок» — анонс и тизеры
Промо-арт аниме «Мэри и ведьмин цветок»

Студия Ponoc, основанная полтора года назад продюсером Ёщиаки Нищимурой, выходцем из Ghibli (там он работал, например, над «Рыбкой Поньо не утёсе», «Сказаниями Земноморья» и «Ходячим замком»), анонсировала свой первый полнометражный фильм — «Мэри и ведьмин цветок» (Mary to Majo no Hana), экранизацию единственной детской книжки писательницы Мэри Стюарт «Маленькая ведьма». В японский прокат картина выйдет следующим летом.

Книжка-первоисточник рассказывает о девочке Мэри, которая проводит тоскливые каникулы у своей двоюродной бабушки в старом загородном доме. Бродя по осеннему лесу, Мэри натыкается на странного чёрного кота, обнаруживает загадочный цветок, а после находит волшебную метлу, которая уносит девочку в облака...

Авторы
Режиссёр, сценарист Хиромаса Ёнебаящи «Когда Марни была здесь», «Ариэтти из страны лилипутов»
Ещё один сценарист Рико Сакагучи «Сказание о принцессе Кагуе»
Композитор Такацугу Мурамацу «Когда Марни была здесь»
Студия Ponoc

Тизер на японском:

 
 

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Видео Мэри и ведьмин цветок (Mary to Majo no Hana)
 16 апреля 2015 годаРецензия на аниме «Когда Марни была здесь» 7 марта 2015 годаРецензия на аниме «Сказание о принцессе Кагуе» 26 октября 2011 годаАмериканский трейлер аниме «Ариэтти из страны лилипутов»

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Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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