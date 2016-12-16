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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы драмеди «Это мы» занялись сценарием ситкома «Как я встретила вашего папу»

Сериалоделы не теряют надежды повторить успех ситкома «Как я встретил вашу маму», для чего во второй раз поэкспериментируют с названием и оригинальной идеей.

Новая ансамблевая комедия «Как я встретила вашего папу» (How I Met Your Father) расскажет о романтически настроенной барышне и её долгих и нескучных поисках любви всей жизни. Сериал не является спин-оффом «Мамы» и не предполагает появления в сюжете хорошо всем знакомых персонажей. Более того, раз сериалы не связывает в сущности ничего, кроме базовой концепции, будущий ситком необязательно пристроится на CBS — его создатели открыты для предложений от других каналов.

Сценарий доверили писать Исааку Аптакеру и Элизабет Бергер — исполнительным продюсерам драмеди «Это мы» на канале NBC. Создатели оригинального ситкома Картер Бэйс и Крейг Томас выступают исполнительными продюсерами проекта. Производством займётся студия 20th Century Fox TV.

В 2014 году была предпринята первая попытка хотя бы частично «вернуться к корням» — Бэйс и Томас задумались над созданием условного спин-оффа (вселенная та же, а персонажи новые) под названием How I Met Your Dad. CBS даже заказал съёмки пилота, главную роль в котором исполнила Грета Гервиг, но проект так и заглох на пилотной стадии. Канал предлагал переснять серию, но компании не согласились на условия перепроизводства.

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Как я встретила вашего папу Как я встретил вашу маму

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