 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 139: Штурмовая меткость Две рецензии и отзывы на фильм «Пассажиры» Мэттью Макконахи не прочь сыграть в третьем сезоне «Настоящего детектива» Когда появится первый трейлер фильма «Звёздные войны: Эпизод VIII»? Объявлена главная героиня сериала «Звёздный путь: Дискавери»
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
8

«Инуящики» — анонс и тизер

Собственную телеэкранизацию заполучит манга «Инуящики» (Inuyashiki) за авторством Хиройи Оку («Ганц»). Аниме стартует следующей осенью в блоке Noitamina.

Ичиро Инуящики — простой 58-летний японец. Он плохо выглядит для своих лет, у него есть жена и двое детей, которые ни в грош его не ставят, а ещё у него обнаруживают неизлечимый рак, и жить ему остаётся три месяца. Казалось бы, хуже некуда, но однажды в парке Ичиро становится жертвой загадочного взрыва, судя по всему, инопланетного происхождения. Когда он приходит в себя, то выясняет, что получил новое тело, которое внешне неотличимо от старого, но при этом значительно сильнее и полностью механическое. Осознав всё это, очень даже зрелый (и даже пожилой) дядька решает стать супергероем: сражаться с преступностью и помогать страждущим. И всё бы ничего, но вместе с добряком Инуящики аналогичное превращение претерпел и школьник Щищигами Хиро — социопат, убивающий невинных ради удовольствия.

Авторы
Главный режиссёр Кейичи Сатоу «Тигр и Кролик», «Ганц: О»
Режиссёр Щухей Ябута
Студия Mappa
 
 
8 Обсудить
Темы
 
Видео Инуящики (Inuyashiki)
 1 маяАвторы и тизер аниме «Ганц: О» 30 июляСэйю и второй тизер аниме «Ганц: О» 21 августа«Ганц: О» — музыкальный клип

Тоже интересно

 
Кино Официальное подтверждение актёра Дефстроука и оптимистичный Бэтмен
 
КиноСериалыИгры Новости и перевод роликов сериала «Конмэн»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 190: Девичник в Сомали
 
Кино «Чужой: Завет» будет масштабным и страшным
 
Кино Локализованный постер: «Джейсон Борн»
 
ЕВА-175: Незаметная чёрная хрень
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Black Mesa - новый скриншот главы Xen Dawn of War III - вышел новый трейлер о сюжете игры Игровая индустрия заработала 91 миллиард долларов в 2016 году, мобильные платформы лидируют Forza Motorsport 7 - исполнительный директор Fanatec раскрыл новую часть в серии Майкл Пактер: Nintendo Switch - самая легкая для разработки консоль этого поколения
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика