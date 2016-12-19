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«Борьба за справедливость» — промо-ролик и постер

Премьера юридической драмы от Роберта и Мишель Кингов «Борьба за справедливость» состоится 19 февраля на CBS All Access.

События спин-оффа «Хорошей жены» разворачиваются через год после произошедшего в финале оригинального сериала. Масштабная финансовая афера разрушила репутацию молодого юриста Майи Ринделл, вдобавок обесценив все сбережения её наставницы и крёстной матери Дианы Локхарт. Отстранённые от работы в Lockhart & Lee, они находят поддержку в одной из престижнейших юридических фирм Чикаго.

В сериале снимаются Кристин Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта и другие.

 
 

Постер:

Постеры сериала «Борьба за справедливость»
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