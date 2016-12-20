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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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USA Network подарил сериалу «Стрелок» второй сезон

Кабельный канал USA продлил на второй сезон сериал «Стрелок» с Райаном Филиппом («Тайная ложь») в главной роли. В основу многосерийного боевика лёг остросюжетный роман Стивена Хантера «Снайпер», по которому в 2007 году Антуан Фукуа снял фильм, где протагониста сыграл Марк Уолберг.

Сериал повествует о бывшем морпехе Бобе Ли Суэггере, которого обманом втянули в заговор с целью убить президента. Сообразив, что его подставили, главный герой пускается в бега с твёрдым намерением разобраться с настоящими преступниками — организаторами заговора — и восстановить своё доброе имя. Второй сезон «Стрелок» заработал благодаря отличному старту — премьера проекта оказалась одной из самых высокорейтинговых для кабельного канала.

Каждый новый эпизод сериала собирает у экранов около 2,6 млн зрителей, из которых 974 тыс. приходятся на ключевую возрастную категорию «18–49 лет».

Шоураннером проекта выступает Джон Лавин («Щит»). Исполнительными продюсерами числятся Марк Уолберг, Стивен Левинсон и Лоренцо Ди Бонавентура. Производство курируют Paramount TV и Universal Cable Prods. Первый сезон финиширует 17 января, второй сезон «Стрелка» тоже выйдет в эфир в следующем году.

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Подкасты
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