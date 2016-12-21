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Лучшее аниме лета 2016 года

Всего-то два с половиной месяца минуло с начала голосования за Лучшее аниме лета 2016 года, и мы уже готовы объявить результаты!.. Поздновато, да? Ничего, и не такое бывало; недаром наш маскот — один небезызвестный розовый покемон.

Впрочем, всё-таки приносим свои традиционные извинения и обещаем постараться больше так с итогами не затягивать. В конце концов, новые придётся подводить уже буквально в следующем месяце!

Итак, наслаждайтесь и нашим, и вашим топом лучшего аниме лета 2016 года. Лучше поздно, чем вообще не!

Лучшее аниме лета 2016 года
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