Всего-то два с половиной месяца минуло с начала голосования за Лучшее аниме лета 2016 года, и мы уже готовы объявить результаты!.. Поздновато, да? Ничего, и не такое бывало; недаром наш маскот — один небезызвестный розовый покемон.

Впрочем, всё-таки приносим свои традиционные извинения и обещаем постараться больше так с итогами не затягивать. В конце концов, новые придётся подводить уже буквально в следующем месяце!

Итак, наслаждайтесь и нашим, и вашим топом лучшего аниме лета 2016 года. Лучше поздно, чем вообще не!