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«Бегущий по лезвию 2049»: рейтинг, спецэффекты, сиквелы и новые кадры

Несколько свежих цитат режиссёра фильма Дени Вильнёва про рейтинг, спецэффекты и потенциальные сиквелы:

Моим продюсерам это кажется очень смешным — часто напоминать, что я снимаю один из самых дорогих инди-фильмов с рейтингом R в истории.

Пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать, сколько раз мы использовали зелёный экран в сценах. Большая часть фильма снята на камеру, мы вместе с оператором Роджером Дикинсом работали как проклятые; зато мои актёры не играли днями напролёт на фоне зелёного экрана. Компьютерные спецэффекты — полезный инструмент для задних планов, но окружающий актёра мир должен быть максимально реальным.

Это кошмар, но я так люблю научную фантастику. У меня сейчас есть идеи для двух новых фильмов, да и «Бегущий по лезвию» может пойти дальше. Короче говоря, посмотрим.

И благодаря стараниям портала Entertainment Weekly можем полюбоваться свежими кадрами из «Бегущего по лезвию 2049».

Премьера состоится в октябре 2017 года.

4
Кадры из фильма «Бегущий по лезвию 2049»
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