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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Мобильные миры «Футурамы»

«Футурама» давно (и не раз) закончилась, но это ещё не значит, что фанаты её забыли. Или что они не мечтают вновь окунуться в безумный мир XXXI века и воссоединиться с любимыми героями. И скоро они получат такую возможность — просто на экранах iOS- и Android-устройств.

Студия TinyCo, уже создавшая для Fox Interactive популярную мобилочку Family Guy: The Quest for Stuff, вновь объединила усилия с издателем ради разработки Futurama: Worlds of Tomorrow — игры неизвестного пока жанра, вида или цены (хотя предполагается, что персонажам позволят вмазать по морде). Но мы ведь говорим не о простой игре, мы говорим о «Футураме» — геймплей в данном случае не так уж принципиален. Важнее другое: в производстве задействованы Мэтт Грейнинг, Дэвид Коэн и многие другие создатели оригинального сериала, а значит именно в плане сценария и его подачи у Futurama: Worlds of Tomorrow проблем быть не должно. И это главное.

Ну а о других деталях проекта мы расскажем при первой возможности. А пока можете сходить на сайт игры и подписаться на новости.

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Футурама Futurama: Worlds of Tomorrow (Android, iOS)
 10 июня 2009 годаВозвращение из чёрной дыры 22 августа 2011 годаЕщё одно великолепное воскрешение 24 апреля 2013 годаБез будущего?
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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