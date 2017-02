Мобильные миры «Футурамы»

«Футурама» давно (и не раз) закончилась, но это ещё не значит, что фанаты её забыли. Или что они не мечтают вновь окунуться в безумный мир XXXI века и воссоединиться с любимыми героями. И скоро они получат такую возможность — просто на экранах iOS- и Android-устройств.

Студия TinyCo, уже создавшая для Fox Interactive популярную мобилочку Family Guy: The Quest for Stuff, вновь объединила усилия с издателем ради разработки Futurama: Worlds of Tomorrow — игры неизвестного пока жанра, вида или цены (хотя предполагается, что персонажам позволят вмазать по морде). Но мы ведь говорим не о простой игре, мы говорим о «Футураме» — геймплей в данном случае не так уж принципиален. Важнее другое: в производстве задействованы Мэтт Грейнинг, Дэвид Коэн и многие другие создатели оригинального сериала, а значит именно в плане сценария и его подачи у Futurama: Worlds of Tomorrow проблем быть не должно. И это главное.

Ну а о других деталях проекта мы расскажем при первой возможности. А пока можете сходить на сайт игры и подписаться на новости.