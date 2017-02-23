«Чужой: Завет» — пролог

Нас решили побаловать короткометражным фильмом «Тайная Вечеря» или «Еда с доставкой», но это уже с точки зрения чужих.

Срежиссировали всё грамотно и качественно — всё более или менее понятно с динамикой в группе, да и вся компания выглядит намного ближе к правде жизни, чем одержимые учёные из «Прометея». Появлялись даже космические гомосексуалисты, пусть они неважные колонисты (как они размножаются то?), но всё же имеют равные права по части усыновления фейсхаггеров.

Нашлось место для оммажа оригинальному «Чужому»; слегка прямолинейно, но всё равно приятно.