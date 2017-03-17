Sonic Mania задерживается, Sonic 2017 обзаводится именем

Sonic Mania задерживается. Очередная игра, давным-давно получившая коллекционное издание, не поспевает за своим пиаром. Никто, впрочем, не удивлён — очень уж подозрительным было малое количество материалов, опубликованное Sega за последнее время, даром что игра должна была выйти уже в ближайшую пару месяцев. Ну, теперь релиз Sonic Mania намечен не на весну, а на лето.

Параллельно издатель представил небольшой ролик с ещё одной локацией из игры (он представлен ниже) и объявил название другой игры про Соника, ранее известной просто как Sonic Project 2017. Теперь она называется Sonic Forces. Более того, сейчас по глубинам интернета вовсю гуляет хреновый камрип с её геймплеем, но мы лучше подождём нормального качества.