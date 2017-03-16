Мисси Перегрим (фильмы «Бунтарка», «Глушь», сериал «Копы-новобранцы») вступит в бой с вампирами во втором сезоне многосерийного фантастического хоррора «Ван Хельсинг» от кабельного канала Syfy.

Мрачная история повествует о Ванессе Ван Хельсинг (Келли Овертон) — дочери известного врага Дракулы и охотника на вампиров Абрахама Ван Хельсинга. Воскреснув, Ванесса обнаруживает мир, захваченный вампирами, и, как водится, лишь ей по силам спасти человечество. В этом ей должна помочь героиня Мисси Перегрим — боевая девушка с таинственным прошлым по имени Скарлетт Харкер, которая, вероятно, сможет переломить ход событий в пользу людей.

Нил Лабут («Миллиарды», «Ад на колёсах») остаётся на посту шоураннера и основного сценариста проекта. За производство по-прежнему отвечает продюсерская компания Nomadic Pictures. Съёмки уже стартовали в канадском Ванкувере. «Ван Хельсинг» вернётся на телеэкраны в осеннем сезоне.