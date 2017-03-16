Сольный «Бэтмен» не вписывается в сроки и переписывает сценарий

Про расширенную киновселенную DC можно придумывать любые небылицы со знаком минус. Все выглядят правдоподобными. По каким-то необъяснимым причинам.

Новую бяку подбросил Джастин Кролл — один из авторов издания Variety. Дело касается сольного «Бэтмена» и Мэтта Ривза — кинодела, который недавно стал режиссёром проекта вместо Бена Аффлека. Выяснилось, что мистер Ривз все ещё нужен студии 20th Century Fox. Товарищи из Fox планируют держать Ривза до упора — до премьеры «Войны планеты обезьян», которая состоится 13 июля 2017 года. Надо же участвовать в пресс-туре и остальных мероприятиях по продвижению.

Занятость Ривза ставит крест на планах студии Warner Bros. начать съёмки «Бэтмена» в этом году и автоматически переносит их на 2018 год. Следовательно и премьера съезжает на более поздний срок, хотя никакой официальной даты никогда не было. Плюс к этому: все сплетни про кастинг в ближайшее время будут, скорее всего, бессмысленными.

Другие источники сообщают о полной ревизии сценария, над котором работали Аффлек, Джефф Джонс и Крис Терио. Так что история о противостоянии Бэтмена и Дефстроука, может быть, уже не актуальна.

Но есть и приятные слухи. Сетевой ресурс Collider напомнил о планах таки сделать сиквел «Человека из стали». Якобы у студии есть список потенциальных режиссёров и на первом месте стоит Мэттью Вон («Пипец», «Звёздная пыль»).

Нет никаких переговоров или запланированных встреч, просто список, существование которого не доказано. Но выбор, конечно, хороший.