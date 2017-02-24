Студия Warner Bros. анонсировала фильм «Найтвинг»

Студия Warner Bros. не желает сбрасывать скорость и анонсирует новый полнометражный фильм — «Найтвинг» (Nightwing).

Режиссёром уже назначен Крис Маккей — кинодел, познавший суть Тёмного рыцаря в анимационном фильме «Лего Фильм: Бэтмен». Сценарий напишет Крис Маккей («Расплата», «Судья»).

На страницах комиксов DC Дик Грейсон много лет служил живым щитом для Бэтмена. Потом ему надоела кликуха Робин и он начал геройствовать в сольном режиме под именем Найтвинг. Персонаж предпочитал поддерживать правопорядок в городе Бладхейвен, но иногда (по старой памяти) заглядывал на улицы Готэма.

Всё это крайне интересно и любопытно. Потому что самый популярный из безумных слухов гласит, что мистер Аффлек очень хочет катапультироваться из расширенной киновселенной сразу после сольного «Бэтмена». Новый актёр в роли Брюса Уэйна почти наверняка потребует перезагрузки всего мира, а можно поступить проще — сделать Дика Грейсона новым Бэтсом.

Некоторые источники утверждают, что Арми Хаммера зовут на роль Найтвинга. Кстати, мистер Хаммер чуть было не сыграл Бэтмена в «Лиге справедливости» режиссёра Джорджа Миллера. Такая вот загогулина судьбы.