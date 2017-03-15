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The Disney Afternoon Collection — анонс сборника культовых платформеров с «Денди»

Обожающая переиздания Capcom наконец-то анонсировала сборник, который отзовётся ностальгическими нотками в душах большинства геймеров, заставших эпоху Денди: The Disney Afternoon Collection. Как несложно понять из названия, комплект этот соберёт вместе те легендарные платформеры (и TaleSpin), что Capcom делала по лицензии Disney в начале 90-х.

В сборник войдут шесть игр: дилогия Chip ’n Dale Rescue Rangers, дилогия DuckTales 1+2, Darkwing Duck и уже упомянутая TaleSpin. А вот бедную «Русалочку» почему-то прокатили: может быть, дело в том, что соответствующий сериал не показывали в американской версии блока The Disney Afternoon, но это ведь не лучшее оправдание на свете, согласитесь. Вот как обвинят издателя в сексизме, будут знать...

Сборник обещает «поддержку разрешений до 1080p» (но спрайты при этом никто не перерисовывал), обрывки рабочих материалов, режим Boss Rush, возможность посоревноваться в скорости прохождения уровней с другими игроками и имеющуюся у каждого уважающего себя эмулятора функцию отмотки времени. Ну и ачивки наверняка будут — сборник-то выйдет на PS4, Xbox One и PC, и лишь у одной из этих систем поддержка трофеев не является обязательным правилом.

Выйдет The Disney Afternoon Collection 18 апреля, а стоить он будет $ 20 (недёшево, но всё же дешевле, чем если покупать эти игры по одной через eShop Nintendo).

 
 
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Видео The Disney Afternoon Collection (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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