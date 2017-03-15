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Братья Руссо поработают над телеэкранизацией комикса «Квант и Вуди» Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 151: Но это не точно Энсон Маунт станет Чёрным громом в «Нелюдях» от Marvel и IMAX
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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:

Братья Руссо поработают над телеэкранизацией комикса «Квант и Вуди»

По информации интернет-портала The Wrap, с головой погружённые в киновселенную Marvel братья Руссо (фильмы «Первый мститель: Противостояние», «Первый мститель: Другая война») после окончания работы над полнометражкой «Мстители: Война бесконечности» возьмутся за телевизионный проект, тоже связанный с комиксами. Правда, сами братья официальных комментариев пока не давали.

Речь идёт о серии графических романов под названием «Квант и Вуди» от издательства Valiant. Это история о неродных братьях Эрике и Вуди Хендерсонах, которые невзирая на полное отсутствие специальных навыков берутся разгадать тайну гибели их отца. Во время расследования главные герои находят секретную лабораторию, где попадают в зону выброса таинственной энергии, которая наделяет их суперспособностями.

Братья Руссо поучаствуют в проекте в качестве исполнительных продюсеров наряду с Майком Лароккой («Шпион»), Динешем Шамдасани, а также авторами «Человека-муравья и Осы» Эндрю Баррером и Гэбриелом Феррари, которые обязались написать сценарий пилотного эпизода. Производственный процесс возьмёт на себя Valiant Entertainment.

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