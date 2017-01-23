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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comtvline.com Прямая ссылка на новость:
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NBC экранизирует комикс «Клинок ведьм»

Канал NBC готовит телеадаптацию популярной серии комиксов Марка Сильвестри «Клинок ведьм» от издательства Top Cow. Драма расскажет о детективе убойного отдела Саре Пеццини, которая охотится за неуловимым серийным убийцей. Но однажды браслет, который она носила всю жизнь, наделяет её сверхъестественными способностями по раскрытию преступлений. Это Клинок Ведьм — амулет, который носили выдающиеся женщины на протяжении всей истории, и Сара — одна из них.

Сценарий напишут шоураннеры «Дневников вампира» Кэролайн Дрис и Брайан Янг. В исполнительных продюсерах числятся Кэрол Мендельсон («C.S.I. Место преступления»), Марк Сильвестри и Мэтт Хоукинс из Top Cow, а также Рик Джейкобс («Холистическое детективное агентство Дирка Джентли») и Дэвид Элперт («Ходячие мертвецы», «Сверхспособности»). Производством займутся Sony TV и Carol Mendelson Productions.

По всей видимости, «Клинок ведьм» планируется в качестве замены другому фантастическому сериалу NBC — «Гримм», шестой и последний сезон которого только что стартовал.

Комикс от Top Cow уже пережил одну экранизацию — сериал кабельного канала TNT «Ведьмин клинок» с Янси Батлер в главной роли шёл в 2001–2002 годах и был закрыт после двух сезонов.

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