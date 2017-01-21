Телеовощи. Выпуск 148: Межзвёздный армянин

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
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Собрано $524 из $550
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:45 —
|Новости
|00:30:43 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:37:48 —
|«Лемони Сникет: 33 несчастья» — 1x01–02 (премьера)
|01:01:06 —
|«Хитрый Пит» — 1x02 (премьера)
|01:05:26 —
|«Изумрудный город» — 1x03
|01:16:13 —
|«Шерлок» — 4x03 (финал сезона)
|01:44:41 —
|«Люцифер» — 2x11
|01:47:56 —
|«Мик» — 1x04–05
|01:51:21 —
|«Булл» — 1x11
|01:55:34 —
|«Стрелок» — 1x10 (финал сезона)
|02:01:57 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 1x10
|02:07:04 —
|«Просто нет слов» — 1x13
|02:09:15 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x03
|02:12:31 —
|«В четырёх стенах» — 1x10
|02:14:22 —
|«Табу» — 1x02
|02:21:08 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x02 (впечатления Льва)
|02:33:10 —
|«Волчонок» — 6x02 (впечатления Юрия)
|02:36:42 —
|«Корпорация» — 1x08
|02:51:56 —
|«Рэй Донован» — 1x02 (впечатления Михаила)
|02:55:15 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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