 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Нил Гейман и Amazon работают над адаптацией «Благих знамений» Lucasfilm обещает не воссоздавать принцессу Лею Органу в будущих фильмах Super Mario Odyssey отправит Марио в реальный мир Splatoon вернётся летом Nintendo Switch: цена и другие подробности
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
14

Телеовощи. Выпуск 148: Межзвёздный армянин

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:

 
 
14 Обсудить
Темы
 
Видео Телеовощи

Похожие материалы

 
Телеовощи. Выпуск 147: Лестница Гринберга
 
Телеовощи. Выпуск 146: Звуковые опечатки
 
Телеовощи. Выпуск 143: Сказки! У-у-у! Утки! У-у-у!

Тоже интересно

 
Universal ставит рекорд по сборам
 
Рецензия на фильм «Марсианин»
 
Международный трейлер фильма «Kingsman: Секретная служба»
 
Оби-Ван в Кино-би
 
Школа камео Стэна Ли (с русскими субтитрами)
 
Анонс трейлера фильма «Стражи галактики»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
PlayStation 4 Slim - Sony продемонстрировала белую версию консоли в видеоролике с распаковкой Продюсер Street Fighter Есинори Оно тизерит сюрпризы для E3 и SDCC 2017 Final Fantasy XII: The Zodiac Age - Square Enix провела на TpGS 2017 презентацию ремастера игры для PlayStation 4 Horizon: Zero Dawn - новая информация, геймплей и 3D-рендеры с TpGS 2017 Реджи Физ-Эмей о двух причинах, почему Switch не разделит участь Wii U
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика