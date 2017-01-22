Грег Берланти штампует пилоты для ABC

Канал ABC заказал пилот ремейка британского сериала «Волчье логово». Это однокамерная комедия о Шейле Гейбл — матери-одиночке из городка на Среднем Западе. Шейла живёт с отцом и пытается на маленькую зарплату вырастить своих пятерых чудаковатых детишек.

Сценарий напишет оскароносная Дьябло Коди («Джуно»), она же выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Грегом Берланти («Флэш», «Супергёрл») и Сарой Шехтер.

Это уже второй пилот Берланти для ABC — ранее была заказана драма «Обман» о фокуснике-суперзвезде Кэмероне Блэке. После разрушившего его карьеру скандала Блэк находит применение своим многочисленным талантам в работе на ФБР. Он становится первым в мире консультантом-иллюзионистом, помогая правительству раскрывать преступления. Как водится, протагонист пренебрегает традиционными методами расследования и ловит преступников и шпионов, используя хитрость и обман. Где-то мы это уже видели.

В исполнительных продюсерах помимо Берланти числятся Крис Федак («Чак», «Вечность»), Мартин Джеро и Сара Шехтер. Сопродюсером выступает иллюзионист Дэвид Квонг. Производством занимаются Berlanti Productions и Quinn’s House в содружестве с Warner Bros.