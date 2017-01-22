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Первоисточник: nypost.com Прямая ссылка на новость:
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Sony может продать Columbia Pictures и телевизионное подразделение

Прошлый год не слишком хорошо обошёлся с компанией Sony Pictures Entertainment. Ожидаемые хиты вроде «Охотников за привидениями» и «Пассажиров», мягко говоря, не оправдали возложенных надежд и самым успешным проектом оказался анимационный фильм «Angry Birds в кино» c $ 350 млн общих сборов. В 2016 году на долю Sony Pictures пришлось 8 процентов рынка (на 6 процентов меньше, чем в 2015 году). На этом фоне все остальные подразделения компании — PlayStation и Sony Music — чувствуют себя и выглядят просто отлично; также пост президента Sony Entertainment недавно покинул Майкл Линтон и ему не нашли замену.

Короче говоря, всё настолько печально, что издание The New York Post пишет про встревоженных банковских агентов, которые якобы недавно наведались в Токио, чтобы посоветовать избавиться от некоторых частей Sony Entertainment. И даже есть парочка покупателей — президент CBS и неизвестный китайский инвестор, готовая избавить Sony от груза студии Columbia Pictures и телевизионного отдела. Но глава Sony Кадзуо Хираи попытался разрядить ситуацию, заявив, что интертеймент — важнейшая часть их бизнеса.

Впрочем, разные источники по-прежнему нагнетают, мол, в Sony ждут лета для принятия финального решения. И всё будет зависеть от успешности двух проектов: «Человек-паук: Возвращение домой» и мультфильма «Смайлики». Самое смешное, что «Смайлики» даже важнее, чем «Человек-паук», потому что новый франчайз поможет им накрутить цену, если продажа всё-таки состоится.

Да, эмодзи с какашкой, последняя надежда для Columbia Pictures.

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