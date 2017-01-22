Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на игру Owlboy.
- Рецензия и отзывы на игру Brutal Doom: Hell on Earth.
- Забытые впечатления: игры Nintendo.
- Розыгрыш PC-версии Resident Evil 7 — Торопитесь! Времени осталось совсем немного!
- Гейб Ньюэлл рассказал о планах Valve — ответил на всё, не сказав ничего.
- Injustice 2 — 9 персонажей за 40 долларов — «полные» версии игр всё дорожают.
- Подробности Season Pass к Resident Evil 7 — одно сюжетное DLC и несколько отдельных историй.
- Watch Dogs 2 — трейлер бесплатной версии — ну дайте вы Watch Dogs 2 шанс! Жалко вам, что ли?
- Swery65 вернулся! — ...но D4 это не поможет.
- The King of Fighters превратится в MMORPG — потому что все любители файтингов — заядлые игроки в MMO!
- Новая RPG во вселенной Warhammer 40K — игры по W40K должны выходить ежемесячно!
- Анонсирована игра Werewolf: The Apocalypse во вселенной World of Darkness — жаль, что не сиквел Bloodlines, но допустим.
- Ubisoft купила создателей Guitar Hero Live — и посадила их помогать со своими AAA-блокбастерами.
- Анонс Micro Machines World Series — ещё одно возвращение классики.
- Nintendo рассказала о новых играх в серии Fire Emblem — их будет много.