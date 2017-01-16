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Розыгрыш PC-версии Resident Evil 7

Хотите выиграть PC-версию Resident Evil 7? Что ж, у вас есть такой шанс!

Не знаем, слышали ли вы, но у нашего игрового раздела есть своя группа Вконтакте. Какое-то время она практически не подавала признаков жизни, но теперь воспряла, задышала полной грудью... и именно среди её подписчиков будет разыгран один из попавших в наши руки кодов.

Условия розыгрыша просты: вступить в группу, сделать репост объявления о розыгрыше и написать в комментариях к нему какую-нибудь небольшую страшную историю. Так что бегом участвовать!

Есть у нас и второй код, но его мы планируем разыграть среди спонсоров «Ноля кадров в секунду» на «Патреоне», вносящих нам хотя бы $5. Такая вот благодарность этим замечательным людям за их постоянную поддержку.

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Resident Evil 7 (PC, PlayStation 4, Xbox One)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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