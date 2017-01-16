Издательство Capcom опубликовало в Steam первые подробности Season Pass к Resident Evil 7. Итак, вот что ждет людей, готовых выложить половину от стоимости ещё не вышедшей игры за увеличение её продолжительности:

Вырезанные материалы, часть 1: «Кошмар», «Спальня» и «Итан должен умереть»;

Вырезанные материалы, часть 2: «21», «Дочери» и «55-й день рождения Джека»;

Дополнительный сюжетный эпизод.

«Кошмар» и «21» станут какими-то новыми игровыми режимами, а «Спальня», «Итан должен умереть», «Дочери» и «55-й день рождения Джека» — отдельными игровыми сценариями (есть подозрение, что преподносить контент они будут через добавление в игру интерактивных видеокассет). Ну и остаётся лишь надеяться, что дополнительный эпизод Resident Evil 7, входящий в Season Pass, не окажется обязательной для понимания истории концовкой.

Resident Evil 7 выходит 24 января 2017 года на PC, PS4 и Xbox One, а все входящие в Season Pass дополнения к ней обещают выпустить до конца 2017 года.