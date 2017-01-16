 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости сериалов — лучшее за неделю Создатели «Защитников» Marvel поделились деталями сюжета «Три икса: Мировое господство» — первый телеролик Премьеры фильмов 12 января 2017 года: «Закон ночи», «Ла-Ла Ленд» Второй сезон сериала «Константин» будет анимационным
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Подробности Season Pass к Resident Evil 7

Издательство Capcom опубликовало в Steam первые подробности Season Pass к Resident Evil 7. Итак, вот что ждет людей, готовых выложить половину от стоимости ещё не вышедшей игры за увеличение её продолжительности:

  • Вырезанные материалы, часть 1: «Кошмар», «Спальня» и «Итан должен умереть»;
  • Вырезанные материалы, часть 2: «21», «Дочери» и «55-й день рождения Джека»;
  • Дополнительный сюжетный эпизод.

«Кошмар» и «21» станут какими-то новыми игровыми режимами, а «Спальня», «Итан должен умереть», «Дочери» и «55-й день рождения Джека» — отдельными игровыми сценариями (есть подозрение, что преподносить контент они будут через добавление в игру интерактивных видеокассет). Ну и остаётся лишь надеяться, что дополнительный эпизод Resident Evil 7, входящий в Season Pass, не окажется обязательной для понимания истории концовкой.

Resident Evil 7 выходит 24 января 2017 года на PC, PS4 и Xbox One, а все входящие в Season Pass дополнения к ней обещают выпустить до конца 2017 года.

+ Обсудить
Темы
 
Resident Evil 7 (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Похожие материалы

 
Анонс игры Resident Evil 7
 
Resident Evil 7 — семь минут геймплея
 
Resident Evil 7 — трейлер с Gamescom 2016

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-178: Отчаяние после оргии
 
Кино Фанатский трейлер фильма «Берцы»
 
Кино Отрывок из фильма «Терминатор. Генезис»
 
Кино Промо-арт фильма «Охотники за привидениями 3»
 
Кино Промо-арт фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Трейлер фильма «Самый лучший день»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Nintendo Switch - Famitsu опубликовал фотографии с толпами желающих поиграть на новой консоли, Nintendo выложила запись концертов с токийской выставки Resident Evil 7 - появилась информация о содержимом сезонного пропуска для грядущего хоррора Capcom Star Wars: Maul - большая подборка впечатляющих концепт-артов отмененной игры про Дарта Мола Опрос GDC 2017: ПК остается самой популярной платформой у разработчиков игр Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США за лучший сюжет в видеоиграх
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика