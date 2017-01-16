Сборы фильмов в США за 13–15 января

№ Фильм Сборы

млн ± Кино-

театры Всего

млн Нед.

1 Скрытые фигуры

Hidden Figures Hidden Figures $ 20,5 −10,3% 3286

$ 6 223 $ 54,8 4

2

↑3 Ла-Ла Ленд

La La Land La La Land $ 14,5 +43,1% 1848

$ 7 846 $ 74,1 6

3 Зверопой

Sing Sing $ 13,8 −33,3% 3693

$ 3 740 $ 233,0 4

4

↓2 Изгой-один. Звёздные войны: Истории

Rogue One: A Star Wars Story Rogue One: A Star Wars Story $ 13,8 −37,6% 3162

$ 4 351 $ 498,9 5

5 Байбаймэн

The Bye-Bye Man The Bye-Bye Man $ 13,4 2220

$ 6 026 $ 13,4 1

6

↑24 День патриота

Patriots Day Patriots Day $ 12,0 +11350,1% 3120

$ 3 846 $ 12,9 4

7 Монстр-траки

Monster Trucks Monster Trucks $ 10,5 3119

$ 3 366 $ 10,5 1

8 Бессонная ночь

Sleepless Sleepless $ 8,5 1803

$ 4 697 $ 8,5 1

9

↓5 Другой мир: Войны крови

Underworld: Blood Wars Underworld: Blood Wars $ 5,8 −57,5% 3070

$ 1 894 $ 23,9 2

10

↓4 Пассажиры

Passengers Passengers $ 5,6 −36,2% 2447

$ 2 299 $ 90,0 4

Чернокожие женщины добились своего: оказались на вершине американского проката. Вот что «Глобус» животворящий делает — фильм «Скрытые фигуры» заработал $ 54,8. Ещё одна «жертва» наградного сезона — мюзикл «Ла-Ла Ленд», сборы которого тупо возросли на 43 процента. Предыдущий фильм режиссёра Дэмьена Шазелла — «Одержимость» — смог довести свою финальную кассу только до $ 48,9 млн (при бюджете в $ 3,3 млн). У «Ла-Ла Ленда» сейчас в кармане $ 128 млн ($ 74 млн в домашнем прокате и $ 54 млн в международном).

«Изгой-один» обязательно соберёт в понедельник заветные $ 500 млн, и теперь уже он считается самым прибыльным релизом 2016 года, обогнав «В поисках Дори». Международные сборы дошли до $ 481 млн, так что один миллиард, считайте, дело решённое. Хотя в Китае фильм идёт довольно-таки посредственно — за прошедший уик-энд «Изгой-один» сумел собрать только $ 9,8 млн (и всего $ 53,4 млн).

Если вас интересует судьба «Кредо убийцы», то из американской десятки он выпал с $ 53 млн, что, впрочем, уже лучше финальных $ 47,4 млн «Варкрафта». Международные кассовые сборы заметно лучше — $ 132 млн. И премьеры на многих рынках ещё впереди — например, в Японии кино выйдет только в марте.

Из новинок нормально себя показал только ужастик «Байбаймэн», на который пошли зрители, забившие на «Золотой глобус». Хоррор с рейтингом PG-13 и бюджетом в $ 7,4 млн так напугал публику, что она оставила в кассах кинотеатров $ 13,4 млн. Хотя отзывы у фильма крайне нелестные и долгой жизни в прокате явно не будет.

«Монстр-траки» накатали на $ 10,5 млн и после проката наверняка зарегистрируются в «Убере», чтобы отбить затраты на съёмки. Показатели криминального триллера «Бессонная ночь» явно показывают, что актёр Джейми Фокс никак не тянет отдельное кино исключительно на себе. Спрос на этого товарища явно не соответствует предложению.