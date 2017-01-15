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Первоисточник: vk.com Прямая ссылка на новость:
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«Защитники» Сарика добрались и до VR

Думали, только Ридли Скотту можно делать VR-приложения ко своим фильмам? Наивные! Пора уже привыкнуть, что если Голливуду пришла в голову какая-то идея, то и у нас она тоже обязательно объявится. Скорее всего в обществе Сарика Андреасяна.

Сейчас в без малого десяти местах, раскиданных по Москве и Санкт-Петербургу, работают залы CinemaVR. Это далеко не первые VR-аттракционы в России, но у них есть одно важное отличие: большинство игр в CinemaVR (две из трёх) основаны на российских блокбастерах. Первая такая игра вдохновлялась фильмом «Викинг», но её, судя по информации на сайте, уже убрали из «проката». Теперь же все посетители CinemaVR смогут насладиться первой частью эпизодического экшена «Защитники VR», где им дадут поиграть за Арсуса и Ксению на локации «Заброшенный завод». В феврале же должна выйти вторая глава, в рамках которой игроки примерят на себя шкуры Хана и Лера в подземной лаборатории Куратова.

Стоимость билета — 350 рублей для одного человека и 650 — для двоих. В списке фич указаны «уникальные способности каждого героя», «ближняя и дальняя атака героев», «красочные спецэффекты» и «прохождение для двух игроков».

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Защитники
 4 январяVR-путешествие в мир «Чужого: Завета»

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