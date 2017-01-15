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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
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Анонс аниме «Баки»

В этом году стартует телеэкранизация боевой манги «Баки» (Baki) — одного из продолжений «Бойца Баки». Первоисточник выходит с 1991 года (если отсчитывать от самой первой манги) и представляет собой вполне интересную историю из мира единоборств, правда, с весьма специфическим дизайном персонажей. Оригинальная манга удостоилось одной OVA экранизации в 1994-м и двух телесезонов в начале 2000-х. Смотреть их было местами мучительно, но всё равно интересно.

Сюжет повествует о юноше по имени Баки Ханма — сыне великого непобедимого бойца (и той ещё сволочи) Юдзиро Ханмы по прозвищу Король. Баки сам мечтает стать величайшим бойцам в мире и одолеть своего отца, и для этого он интенсивно тренируется, а также сражается с лучшими бойцами мира. Новая экранизация будет основана на сюжетном цикле «Самые ужасные среди приговорённых к смерти». Баки примет участие в подпольном турнире по боям без правил, в котором участвуют приговорённые к смерти беглецы из самых страшных тюрем мира.

Кстати, шестого декабря в продажу поступила одноименная OVA от студии Telecom Animation Film, основанная на том же сюжете, трейлер которой представлен ниже. Не факт, что сериал будет делать та же команда, что и OVA, но вероятность, надо думать, довольно велика.

 
 
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Темы
 
Видео Баки (Baki) Баки-до (Baki-Dou)

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